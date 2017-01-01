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Гололед и снег: синопики рассказали с какой погоды начнется неделя в Украине

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Из-за циклона в Европе дожди ожидаются на Востоке, Юге и в Центре аж до Черкасской области.
Синоптики прогнозируют резкое похолодание
Синоптики прогнозируют резкое похолодание
livekuban.ru

В понедельник, 5 февраля, синоптики прогнозируют резкое похолодание с возможными осадками в большинстве областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Из-за циклона в Европе дожди ожидаются на Востоке, Юге и в Центре аж до Черкасской области, снег – на Западе и немного на Севере. Кроме того, ожидается существенное похолодание.

По данным синоптиков, температура резко понизится: в течение суток до -4...-9 градусов, в северных, Волынской и Ровенской областях ночью до -9...-14 градусов; на юге ночью 0...-5 градусов, днем около 0.

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Ночью в восточных областях обещают умеренный, днем в западных областях небольшой снег; на остальной территории без существенных осадков. В Украине, кроме юга, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.

Что касается Киева, в понедельник температура воздуха опустится до -4...-8 градусов. Дальше – еще ниже.

 

Синоптики прогнозируют резкое похолодание
Синоптики прогнозируют резкое похолодание
facebook.com/ukrgmc.official

 

Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 4 февраля, из-за осложнения погодных условий – сильного дождя, снега, налипания мокрого снега – произошло срабатывание системы защиты линий электропередач на Западной Украине.

 

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Теги: погода, Украина, циклон, дождь, снег
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