Самолет МАУ аварийно сел в Тбилиси - СМИ

По информации грузинских СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту, сообщает Интерфакс-Украина.

Самолет, летевший рейсом из Киева, сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут приземлился на высокой скорости. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке. В аэропорту были мобилизованы пожарные бригады и машина скорой помощи.

По информации грузинских СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.

Тем временем пресс-служба МАУ сообщила об изменениях в расписании рейса Тбилиси-Киев PS516, вылет которого был запланирован на 2:15 по местному времени 5 февраля.