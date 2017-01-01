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Самолет МАУ аварийно сел в Тбилиси - СМИ

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По информации грузинских СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Самолет МАУ аварийно приземлился в Грузии
Самолет МАУ аварийно приземлился в Грузии
 
Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту, сообщает Интерфакс-Украина.
 
Самолет, летевший рейсом из Киева, сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут приземлился на высокой скорости. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
 
Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке. В аэропорту были мобилизованы пожарные бригады и машина скорой помощи.
 
По информации грузинских СМИ, причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.
 
Тем временем пресс-служба МАУ сообщила об изменениях в расписании рейса Тбилиси-Киев PS516, вылет которого был запланирован на 2:15 по местному времени 5 февраля.
 
Напомним, что сотрудники пограничной службы Великобритании обнаружили около 500 килограммов кокаина на борту частного самолета в аэропорту Фарнборо.
 
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Теги: Грузия, самолет, Тбилиси, МАУ, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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