В Днепре в ДТП погиб известный украинский волонтер

Известный украинский волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский погиб в ДТП на Набережной Победы в Днепре, его автомобиль протаранила другая машина.

В Днепре на Набережной Победы, в воскресенье, 4 февраля, произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский, сообщает donbass.ua.

Автомобили ехали в попутном направлении по Набережной Победы в сторону кольца. Водитель Kia совершал разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранила автомобиль в бок.

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Вследствие удара левая сторона кузова "корейца" была сильно деформирована, а водитель получил травмы, не совместимые с жизнью. Медики, прибыв на место аварии, констатировали смерть.

Леонид ранее жил в Донецке и был дизайнером одежды. При поддержке Михаила Воронина он открыл свое аталье, выпустил коллекцию одежды своей ТМ Menstown.

С началом войны на Донбассе, вместе со своей женой Краснопольский начал помогать украинской армии на блок-постах. Через некоторое время на него написала донос 19-летняя дочь партнерши по ателье и он 4 дня пробыл в заключении в здании СБУ, где его допрашивал следователь из РФ. После этого Краснопольский выехал в Днепр.

Дизайнер также шил одежду, бронежилеты и рюкзаки для бойцов АТО. Кроме того, он открыл интернет-магазин hunta.in.ua в котором продавал аксессуары и футболки с украинской символикой.

Напомним, что в результате серьезного ДТП на проспекте Шухевича в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Киеве погибли два человека, трое госпитализированы.