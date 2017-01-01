Генерал пригрозил Польше восстанием гастарбайтеров

Экс-министр обороны считает, что "антибандеровский" закон может рассорить заробитчан и поляков. И тогда они могут "схватиться за колы" в Польше.

Работающие в Польше украинцы могут "схватиться за колы", если начнут сводить исторические счеты, заявил бывший министр обороны Украины и генерал армии Александр Кузьмук в эфире телеканала "112 Украина".

По словам военачальника, "историю нужно знать, но сводить счеты нельзя".

"Варшава регулярно напоминает Киеву о событиях Волынской резни и деятельности лидеров Украинской повстанческой армии Степана Бандеры и Романа Шухевича. Однако украинцам тоже есть что вспомнить", - подчеркнул Кузьмук.

Также Кузьмук отметил, что украинско-польские отношения исторические споры могут только усугубить.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", - заявил экс-министр обороны.

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