В Одессе вандалы обрисовали стену памяти Скрябина

На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова "искренне поздравляю с праздником". Это не первый раз, когда стена страдает от действий неизвестных.

Неизвестные изрисовали одесскую стену памяти Кузьме Скрябину Думская

В Одессе возле Воронцовской колоннады неизвестные обрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Об этом пишет "Думская". По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца. На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова "искренне поздравляю с праздником". Благодаря неравнодушным одесситам первоначальный вид стены оперативно удалось восстановить. Ранее в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы открыли мемориальную доску в честь Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин, который погиб в ДТП. Три года без Кузьмы. Вспоминаем артиста

Корреспондент