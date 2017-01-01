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В Одессе вандалы обрисовали стену памяти Скрябина

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На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова "искренне поздравляю с праздником". Это не первый раз, когда стена страдает от действий неизвестных.
Неизвестные изрисовали одесскую стену памяти Кузьме Скрябину
Неизвестные изрисовали одесскую стену памяти Кузьме Скрябину
Думская

В Одессе возле Воронцовской колоннады неизвестные обрисовали стену памяти Кузьме Скрябину. Об этом пишет "Думская".

По словам очевидцев, инцидент произошел в ночь после дня смерти украинского певца.

На фото видно, как вандалы нацарапали на стене слова "искренне поздравляю с праздником".

Благодаря неравнодушным одесситам первоначальный вид стены оперативно удалось восстановить.

Ранее в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы открыли мемориальную доску в честь Андрея Кузьменко, известного как Кузьма Скрябин, который погиб в ДТП.

Три года без Кузьмы. Вспоминаем артиста

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Теги: Одесса, вандалы, стена, Кузьма Скрябин
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Источник: korrespondent.net

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