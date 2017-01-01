Задержан убийца военного в киевском ресторане

По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний гражданин Азербайджана.

Убийцу военнослужащего в киевском ресторане задержали в Запорожье Сегодня

Злоумышленника, который в ночь на 1 февраля убил в киевском ресторане военнослужащего, задержали в Запорожье. Об этом 4 февраля сообщили в прокуратуре Киева.

"Совершив убийство, злоумышленник скрылся с места происшествия. По результатам оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний гражданин Азербайджана", - сообщили в прокуратуре.

5 февраля состоится заседание суда по избрании задержанному меры пресечения.

Отмечается, что подозреваемого задержали 3 февраля.

Ему объявлено о подозрении по статье "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в одном из ресторанов Киева зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника. Он получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

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