Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Звезду сериалов России внесли в базу "Миротворца"

Комментариев: 0
Актер Игорь Лифанов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и за "участие в пропагандистских мероприятиях России".
Российский актер Лифанов попал в базу данных сайта "Миротворец"
Российский актер Лифанов попал в базу данных сайта "Миротворец"
Игорь Лифанов в Facebook

Российский актер Игорь Лифанов попал в базу данных сайта "Миротворец". Как отмечается, артист был внесен в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины".

Кроме этого, актер "участвовал в пропагандистских мероприятиях России", говорится в сообщении сайта в Facebook.

Лифанов известен многими ролями в театре и кино, в частности в фильмах Жесть, Дневной дозор, Брат, а также работами в сериалах Убойная сила и Спецназ.

Ранее российская актриса Гузеева попала в базу сайта Миротворец.

Также в базу Миротворца попал режиссер Федор Бондарчук.

"Черный список" Украины пополнили Меньшов и Резник

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Крым, актер, база, сайт Миротворец
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь