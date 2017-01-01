Звезду сериалов России внесли в базу "Миротворца"

Актер Игорь Лифанов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения" в Крым и за "участие в пропагандистских мероприятиях России".

Российский актер Лифанов попал в базу данных сайта "Миротворец" Игорь Лифанов в Facebook

Российский актер Игорь Лифанов попал в базу данных сайта "Миротворец". Как отмечается, артист был внесен в базу из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины".

Кроме этого, актер "участвовал в пропагандистских мероприятиях России", говорится в сообщении сайта в Facebook.

Лифанов известен многими ролями в театре и кино, в частности в фильмах Жесть, Дневной дозор, Брат, а также работами в сериалах Убойная сила и Спецназ.

Ранее российская актриса Гузеева попала в базу сайта Миротворец.

Также в базу Миротворца попал режиссер Федор Бондарчук.

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