Порошенко ввел в действие решение СНБО о нацбезопасности

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования, однако о каких конкретно мерах идет речь, не сообщается.

Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Петра Порошенко.

Глава государства подписал указ №21/2018 о решении СНБО от 17 января о проекте закона о нацбезопасности, которым вводится в действие соответствующее решение ведомства.

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Рассмотрев документ, СНБО одобрил его и предложил Порошенко внести законопроект с подписью секретаря ведомства Александра Турчинова на рассмотрение Верховной Рады.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

О каких конкретно мерах идет речь, публично не сообщается.

Ранее Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года О Ставке верховного главнокомандующего.