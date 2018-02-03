Жена Ярославского подарила Харькову выступление Макса Барских

На финале конкурса Королева Харькова 2018, наконец, стало известно, какого “секретного гостя“ Марина Ярославская привезла землякам.

Зрители шоу, которые собрались в минувшую пятницу в оперном театре, неожиданно получили возможность послушать хиты украинского «звездного» певца Макса Барских, после чего просто “взорвали“ социальные сети.

#МаксБарских#Королевахарькова Публикация от @ svetlanaa_kro Фев 3, 2018 at 3:13 PST

Напомним, что супруга Александра Ярославского (владельца группы DCH, экс-президента ФК Металлист) в старших классах завоевала титул Мисс Модель, в студенческие времена стала вице-Королевой Харькова, а в этом году согласилась войти в жюри проекта.

В своей специальной номинации Queen of Charm (Королева Очарования) Марина Ярославская отдала предпочтение Екатерине Леонтович, участнице конкурса, которая выступала под № 5. Девушке достался приз от принадлежащего чете Ярославский люксового отеля Premier Palace Hotel Kharkiv – годовой абонемент категории Diamond в SPA-центр отеля, сертификаты на роскошный ужин в любом из ресторанов заведения и на право провести ночь в фешенебельных президентских апартаментах.

По окончании мероприятия в ХАТОБ состоялась закрытая вечеринка для друзей супругов Ярославских, где Макс Барских повторил на бис свою музыкальную программу. Как рассказывают очевидцы, after-party Марины Ярославской в Sky-лаунже Premier Palace Hotel Kharkiv (дискотечное пространство на 11-м этаже отеля с панорамным видом на центр Харькова) закончилась под утро.