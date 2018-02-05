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Во Львове непогода повалила около 100 деревьев

Комментариев: 1
Среди причиненных непогодой разрушений - 8 разбитых авто.
Авто были припаркованы с нарушением установленных правил
Авто были припаркованы с нарушением установленных правил
city-adm.lviv.ua

В результате ухудшения погодных условий за выходные дни во Львове были повалены ветром 92 дерева,  вследствие чего было повреждено 8 автомобилей, которые были припаркованы в неположенных местах.

Об этом рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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“За 2 дня упало 92 дерева, из них 9 - в Галицком районе; 14 - в Железнодорожном районе; 15 - в Сиховском районе; 12 - во Франковском районе; 12 - в Шевченковском районе и 30 - в Лычаковском районе города Львова (8 из них - в Винниках, а 12 в Шевченковской роще)“, -  уточнила Маруняк.

В результате падения деревьев было повреждено 8 автомобилей, которые были припаркованы в неположенных местах.

Напомним, 30 января в Днепре упавшие сосульки разбили три авто.

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Теги: погода, Львов, деревья, ветер, снег
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Комментариев (1)
alex-zol    05.02.2018, 14:03
Оценка:  0
alex-zol
вот сепарские деревья.
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