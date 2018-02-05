Во Львове непогода повалила около 100 деревьев

Среди причиненных непогодой разрушений - 8 разбитых авто.

В результате ухудшения погодных условий за выходные дни во Львове были повалены ветром 92 дерева, вследствие чего было повреждено 8 автомобилей, которые были припаркованы в неположенных местах.

Об этом рассказала директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Ирина Маруняк, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

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“За 2 дня упало 92 дерева, из них 9 - в Галицком районе; 14 - в Железнодорожном районе; 15 - в Сиховском районе; 12 - во Франковском районе; 12 - в Шевченковском районе и 30 - в Лычаковском районе города Львова (8 из них - в Винниках, а 12 в Шевченковской роще)“, - уточнила Маруняк.

В результате падения деревьев было повреждено 8 автомобилей, которые были припаркованы в неположенных местах.

Напомним, 30 января в Днепре упавшие сосульки разбили три авто.