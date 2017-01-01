Нардеп Сергей Рыбалка сделал еще одно преступление - журналист

Общественный активист, журналист-расследователь Алексей Станчевский обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы ГПУ отреагировала на распространение в стенах Верховной Рады лживой и манипулятивной открытки, направленной на дискредитацию совладельцев торговой сети АТБ. По распространению компрометирующей дезинформации относительно АТБ стоит народный депутат от Радикальной партии Сергей Рыбалка, уверен журналист.

“16 января 2018-го года в сессионном зале Верховной Рады, среди народных депутатов распространялась очередная агитационная грязная пропагандистская листовка, которая работает по тем же темниками, что и год назад. То есть для народного депутата Сергея Рыбалки абсолютно ничего не изменилось. И эта открытка только подтверждает его связь с этой грязной агитационной компанией и демонстрирует циничное поведение депутата“, - заявил Станчевский в прямом эфире телеканала NewsOne.

Станчевский напомнил, что ГПУ уже более года расследует факты организации и финансирования Сергеем Рыбалкой масштабной PR-кампании против торговой сети АТБ, конечной целью которой является рейдерский захват предприятия.

“Уже год длится расследование преступной деятельности группировки под руководством народного депутата Сергея Рыбалки, целью которой было завладение социально ответственным бизнесом - торговой сетью АТБ. С этой целью была создана группа экспертов, народных депутатов, и в сессионном зале, и в средствах массовой информации работали по разработанным помощниками Рыбаки темниками“, - рассказал Станчевский в прямом эфире.

Автор нескольких резонансных расследований тайной деятельности Сергея Рыбалки добавил, что авторская группа журналистов тщательно отслеживает очередную волну проплаченного нардепом-радикалом черного PRта готовит к публикации в СМИ новый разоблачительный фильм.

“Мы будем следить за ситуацией, собирать материально-доказательную базу, если таковая будет, новые обстоятельства .. Конечно, дело должно быть расследовано и передаваться в суд. Сергей Рыбалка должен понести наказание за свою преступную деятельность“, - подытожил ситуацию Алексей Станчевский.