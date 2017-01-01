Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Раду внесли представление Порошенко на членов ЦИК

Комментариев: 0
Спикер парламента безотлагательно поручил передать все документы кандидатов на спецпроверку.
Стало известно, кого Порошенко предлагает в ЦИУ
Стало известно, кого Порошенко предлагает в ЦИУ

В парламент внесли представление президента Петра Порошенко на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Читай также: Новый ЦИК. Кто будет считать голоса за президента

“Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент“, - подчеркнул он.

По словам председателя Рады, он безотлагательно поручил передать все документы кандидатов на специальную проверку. “Чтобы снять все интриги, публикую текст представления“, - добавил Парубий.

Напомним, ЦИК инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию. 
 

Поделись:
Теги: ЦИК, Порошенко, Парубий, выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь