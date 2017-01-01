В Раду внесли представление Порошенко на членов ЦИК
Спикер парламента безотлагательно поручил передать все документы кандидатов на спецпроверку.
В парламент внесли представление президента Петра Порошенко на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Читай также: Новый ЦИК. Кто будет считать голоса за президента
“Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент“, - подчеркнул он.
По словам председателя Рады, он безотлагательно поручил передать все документы кандидатов на специальную проверку. “Чтобы снять все интриги, публикую текст представления“, - добавил Парубий.
Напомним, ЦИК инициирует государственный эксперимент по передаче сведений о подсчете голосов избирателей с избирательных участков непосредственно в комиссию.