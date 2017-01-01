В Раду внесли представление Порошенко на членов ЦИК

Спикер парламента безотлагательно поручил передать все документы кандидатов на спецпроверку.

Стало известно, кого Порошенко предлагает в ЦИУ

В парламент внесли представление президента Петра Порошенко на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

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“Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент“, - подчеркнул он.

По словам председателя Рады, он безотлагательно поручил передать все документы кандидатов на специальную проверку. “Чтобы снять все интриги, публикую текст представления“, - добавил Парубий.