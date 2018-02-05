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Шокин ответил Байдену на "сукина сына"

Комментариев: 17
Экс-генпрокурор высказался, кто после этого Байден, если он "до этого опустился".
Экс-генпрокурор Украины прокомментировал слова бывшего вице-президента США
Экс-генпрокурор Украины прокомментировал слова бывшего вице-президента США
liga.net

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин прокомментировал слова экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал его “сукиным сыном“.

Свое мнение о таком высказывании Шокин озвучил в комментарии Українським Новинам.

“То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое“, - сказал он.

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Шокин подчеркнул, что “Если он до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь“.

Кроме того, дочь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина Алина, проживающая в США, намерена подать в суд на Джо Байдена за его высказывания о ее отце. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Александр Зуб со ссылкой на твиттер-сообщение Алины.

Напомним, ранее экс-вице-президент США Джозеф Байден рассказал, как дал украинским властям шесть часов на то, чтобы “сукин сын“ Шокин был уволен.

В июле 2017 года высшая судебная инстанция отказала Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ.

26 января одинокого Шокина заметили в аэропорту Цюриха.

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Теги: Шокин, генпрокурор, Байден, ГПУ
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Комментариев (19)
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pubg    05.02.2018, 16:46
Оценка:  0
pubg
Вспоминаю его домик весь в позолоте этот азиатсо жлобско цыганский кич
Sancho-s    05.02.2018, 16:43
Оценка:  -1
Sancho-s
Пусть идёт к Юре на пиём и рассказывает, на кого он обиделся. Главное, что он никого не обидел...
Alexander!!!    05.02.2018, 16:17
Оценка:  0
Alexander!!!
тут что-то напутали... байден сказал не сукин сын, а шокин сын
Drokus    05.02.2018, 15:59
Оценка:  -6
Drokus
Хрен с ним, с этим Шокиным. Суть в другом, то, что амеры стали хозяевами Украины и диктуют свои законы. "Напомним, ранее экс-вице-президент США Джозеф Байден рассказал, как дал украинским властям шесть часов на то, чтобы “сукин сын“ Шокин был уволен."
Artur-Z    05.02.2018, 16:01
Оценка:  +5
Artur-Z
Естественно, когда московские диктовали свои законы - было лучше? ))
Slevin47    05.02.2018, 16:06
Оценка:  +5
Slevin47
Американцы помогают. А ватное государство всегда кормилось от Украины,Белоруссии,И Молдовы. Поэтому и так не хочется им нас терять, бо жрать нечего будет. Скоро ватники перейдут на йогуртовую диету)) Будут отсасывать друг у друга)))
Drokus    05.02.2018, 16:10
Оценка:  -3
Drokus
Artur-Z, Slevin47, мы ж вроде как нєзалежні уже четверть века, может пора самим жить и думать, а не по приказу хозяев?
Artur-Z    05.02.2018, 16:54
Оценка:  0
Artur-Z
Drokus, как показывает практика незалежність зыждется на чём-то вроде Искандеров, А еще лучше на чём-нибудь баллистическом средней дальности. Так то можем отвесить низкий поклон Леониду Макаровичу, за то что избавил нас от гарантий независмости, обменяв их на клятвенные заверения подписантов
Artur-Z    05.02.2018, 16:55
Оценка:  0
Artur-Z
Будапештского меморандума и какое-то количество денежных знаков для себя любимого.
Slevin47    05.02.2018, 15:51
Оценка:  +4
Slevin47
Пригрели сучку на ворованные папой деньги,так она ещё и гавкает! Может на родину вернуть тварь,только на минималочку?
realdominik3399    05.02.2018, 16:50
Оценка:  0
realdominik3399
Иногда читаю комментарии и просто аху888еваю от них. Тебе завидно? Что ты убогий и не смог выбиться в люди? Может она классный юрист, а работая в Америке нужно знать огогогого. Это тебе не украинские законы, в которых дырок больше чем прав....
Игорь_Соловей    05.02.2018, 15:50
Оценка:  +9
Игорь_Соловей
Маму его обидели....... Ты когда обдирал в свой карман тысячи людей , про тех матерей не думал ! Когда вас уже начнут садить таких как Пшонка и Шокин
Игорь_Соловей    05.02.2018, 15:42
Оценка:  +6
Игорь_Соловей
Байден, я уверен, нечего плохого про мать не хотел сказать, а эта лисица , уже перекрутила и мать приписала. Действительно ты ОСОБЬ Шокин , если на матери хочешь перекрутить ситуацию ,чтоб все морально стали на твою сторону. Скажу больше МУДАК ты , а дочь еще быстренько и деньжат срубить решила .
Бувший_східняк    05.02.2018, 14:57
Оценка:  +11
Бувший_східняк
Сукин сын, как и плохой парень - популярное идиоматическое выражения (оборот речи, значение котрого не определяется значением входящих в него слов) в английском языке. Никто никогда это не воспринимал, как то, что обвинение в том, что чья-то мама - собака.
Бувший_східняк    05.02.2018, 15:38
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Извините. Написал как-то по-дeбильнoмy: хотелось как лучше, а вышло как всегда.
v-p    05.02.2018, 14:35
Оценка:  +7
v-p
действительно "сукин сын", байден прав. пришло время уволить и юлу цутсенко
Peyot    05.02.2018, 14:31
Оценка:  +9
Peyot
Байден правдоруб и точка. А ты защекин старорежимный корупционер и восклиательный знак!
pkm    05.02.2018, 15:34
Оценка:  +6
pkm
Занятно, почему же его дочка не живёт в родной Украине??? Хоть бы рот не открывали гниды корумпированные!!!
realdominik3399    05.02.2018, 16:54
Оценка:  0
realdominik3399
А почему пол Украины едет к полякам на "заробітки"? К полякам, которые всегда и открыто нас ненавидели. Я, когда первый раз ездил в Польшу, в 2002году, сразу понял что они нас презирают.После того, как нам, в ихней школе, с торжеством показали ТУАЛЕТ. ТУАЛЕТ КАРЛ!!!
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