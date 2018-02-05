Шокин ответил Байдену на "сукина сына"

Экс-генпрокурор высказался, кто после этого Байден, если он "до этого опустился".

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин прокомментировал слова экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал его “сукиным сыном“.

Свое мнение о таком высказывании Шокин озвучил в комментарии Українським Новинам.

“То, что он обозвал мою покойную маму сукой, значит у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она самое святое“, - сказал он.

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Шокин подчеркнул, что “Если он до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он просто особь“.

Кроме того, дочь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина Алина, проживающая в США, намерена подать в суд на Джо Байдена за его высказывания о ее отце. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Александр Зуб со ссылкой на твиттер-сообщение Алины.

Напомним, ранее экс-вице-президент США Джозеф Байден рассказал, как дал украинским властям шесть часов на то, чтобы “сукин сын“ Шокин был уволен.

В июле 2017 года высшая судебная инстанция отказала Шокину в восстановлении в должности главы ГПУ.

26 января одинокого Шокина заметили в аэропорту Цюриха.