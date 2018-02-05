В Киеве мужчина умер во время попытки починить авто
Мужчине внезапно стало плохо.
На улице Электриков, 12, мужчина умер во время попытки починить свой автомобиль. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
“Ночью водитель Андрей собирался в рейс. Что-то произошло с одним из колес грузовика Scania. Он пытался его починить, вдруг ему стало плохо и он умер“, - указано в сообщении.
Причину смерти выясняют врачи и следственная группа.
Медики уже выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, 26 января в троллейбусе №8 умер мужчина.