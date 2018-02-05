В Киеве мужчина умер во время попытки починить авто

Мужчине внезапно стало плохо.

На улице Электриков, 12, мужчина умер во время попытки починить свой автомобиль. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

“Ночью водитель Андрей собирался в рейс. Что-то произошло с одним из колес грузовика Scania. Он пытался его починить, вдруг ему стало плохо и он умер“, - указано в сообщении.

Мужчина ремонтировал грузовик facebook.com/KyivOperativ/

Причину смерти выясняют врачи и следственная группа.

Медики уже выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 26 января в троллейбусе №8 умер мужчина.

