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В Киеве мужчина умер во время попытки починить авто

Комментариев: 2
Мужчине внезапно стало плохо.
Тело мужчины нашли на улице Электриков, 12
Тело мужчины нашли на улице Электриков, 12
facebook.com/KyivOperativ/

На улице Электриков, 12, мужчина умер во время попытки починить свой автомобиль. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

“Ночью водитель Андрей собирался в рейс. Что-то произошло с одним из колес грузовика Scania. Он пытался его починить, вдруг ему стало плохо и он умер“, - указано в сообщении.

Мужчина ремонтировал грузовик
Мужчина ремонтировал грузовик
facebook.com/KyivOperativ/

Причину смерти выясняют врачи и следственная группа.

Медики уже выяснили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 26 января в троллейбусе №8 умер мужчина.
 

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Теги: Киев, смерть, несчастный случай, водитель, автомобили
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Комментариев (2)
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Swenson    05.02.2018, 16:45
Оценка:  0
Swenson
Всевышний спас кому-то жизнь, не выпустив пьяного ушлёпка .
П    05.02.2018, 16:16
Оценка:  +1
П
Собирался в рейс, в состоянии алкогольного опьянения?
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