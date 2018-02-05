Во Львове девушка, катаясь на санках, попала под колеса авто

О состоянии госпитализированной пока ничего не известно.

Во Львове 18-летняя девушка, катаясь на санках возле стадиона Арена Львов, попала под колеса авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 февраля около 23.00 на улице Микльоша возле стадиона во Львове.

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“Установлено, что водитель автомобиля Сhevrolet, 21-летний львовянин, катал знакомых девушек на санках, прицепленных к автомобилю. В какой-то момент, во время движения, девушки выпали из санок и на одну из них совершил наезд водитель автомобиля Ford, который двигался позади“, - говорится в сообщении.

Потерпевшая, 18-летняя львовянка, госпитализирована в одну из больниц, ее диагноз уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 23 января в Тернопольской области девушка погибла при катании на санках за авто.