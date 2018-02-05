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Во Львове девушка, катаясь на санках, попала под колеса авто

Комментариев: 1
О состоянии госпитализированной пока ничего не известно.
В аварию попала 18-летняя львовянка
В аварию попала 18-летняя львовянка
zv24.info

Во Львове 18-летняя девушка, катаясь на санках возле стадиона Арена Львов, попала под колеса авто.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 февраля около 23.00 на улице Микльоша возле стадиона во Львове.

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“Установлено, что водитель автомобиля Сhevrolet, 21-летний львовянин, катал знакомых девушек на санках, прицепленных к автомобилю. В какой-то момент, во время движения, девушки выпали из санок и на одну из них совершил наезд водитель автомобиля Ford, который двигался позади“, - говорится в сообщении.

Потерпевшая, 18-летняя львовянка, госпитализирована в одну из больниц, ее диагноз уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
 

Напомним, 23 января в Тернопольской области девушка погибла при катании на санках за авто.

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Теги: санки, ДТП, авария, девушка, Львов
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    05.02.2018, 14:52
Оценка:  0
Бувший_східняк
Або це щось нове, або про це вже відомо тиждень або і більше...
morpeh66    05.02.2018, 15:06
Оценка:  0
morpeh66
Это уже третий случай за последний месяц.
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