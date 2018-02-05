Саакашвили проиграл апелляцию по политубежищу

Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Саакашвили не получит политубежища в Украине EPA/UPG

Решение суда о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить бывшему Президенту Грузии Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, вступило в силу. Соответствующее решение огласил судья Киевского апелляционного административного суда Андрей Коротких, передают Українські Новини.

“Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения“, - сказал он.

Он заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

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Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.

Напомним, 3 октября стало известно, что Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Об этом сказал его адвокат Маркиян Галабала. В итоге, Государственная миграционная служба отказалась предоставить ему дополнительную защиту в Украине. Саакашвили решил судиться с ГМС.