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Саакашвили проиграл апелляцию по политубежищу

Комментариев: 5
Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Саакашвили не получит политубежища в Украине
Саакашвили не получит политубежища в Украине
EPA/UPG

Решение суда о признании законным отказа Государственной миграционной службы предоставить бывшему Президенту Грузии Михаилу Саакашвили статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, вступило в силу. Соответствующее решение огласил судья Киевского апелляционного административного суда Андрей Коротких, передают Українські Новини.

“Суд постановил апелляционные жалобы оставить без удовлетворения“, - сказал он.

Он заявил, что апелляция защиты экс-президента Грузии и Миграционной службы отклонены, и решение Окружного админсуда Киева от 3 января оставлено без изменений.

Этим решением суд признал законным отказ Миграционной службы предоставить политубежище Саакашвили.

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Решение вступило в силу по итогу апелляционного рассмотрения.

Напомним, 3 октября стало известно, что Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища в Украине. Об этом сказал его адвокат Маркиян Галабала. В итоге, Государственная миграционная служба отказалась предоставить ему дополнительную защиту в Украине. Саакашвили решил судиться с ГМС.

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Теги: Саакашвили, суд, Политическое убежище
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Комментариев (5)
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Глод    05.02.2018, 16:13
Оценка:  0
Глод
У него есть американская виза и жена голландка - не пропадёт.
Peyot    05.02.2018, 15:44
Оценка:  0
Peyot
Ну не знаю Миха если бы не опускался до "Бе-бе-бе все барыги один он дартаньян" мог бы быть реальным политиком. А так стал клоуном и посмешищем!
Woodbrother    05.02.2018, 15:48
Оценка:  -1
Woodbrother
Реальным политиком он не смог стать даже на родине.
Woodbrother    05.02.2018, 15:26
Оценка:  0
Woodbrother
Барыгошвили надо отправить домой в Грузию. Он должен ответить за все свои художества на родине.
Хюндай    05.02.2018, 15:22
Оценка:  0
Хюндай
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