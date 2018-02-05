На меня хотели переложить ответственность за скандальную покупку буровых вышек - Бойко



Глава фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко прокомментировал в эфире 112 канала заявление генерального прокурора Юрия Луценко относительно дела о закупке буровых установок для компании Чернормонафтогаз.

Народный депутат Юрий Бойко отметил, что впервые с начала скандала в 2011 г. обратили внимание на юридические факты. В частности то, что когда Ю. Бойко возглавлял Министерство топлива и энергетики, этот государственный орган никогда не участвовал в закупке буровых установок для добычи газа на Черноморском шельфе.

“У нас не было полномочий это делать. Согласно законодательства, этим занимаются хозяйствующие субъекты и проведением тендера занималась одна из дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины», - заявил глава фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко.

При этом Бойко подтвердил, что Украина нуждалась в закупке буровых высокого класса. Народный депутат напомнил, что именно благодаря работе закупленных установок в 2013 году компания Черноморнафтогаз вдвое увеличила добычу газа на шельфе Черного моря. И это позволило полностью обеспечить потребности Крыма в природном газе, а также поставлять дополнительные объемы газа на материковую Украину.

Вспоминая события 2011-2013 гг, глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко сообщил, что против него как министра энергетики в СМИ была организована «черная» медиа-кампания с целью увольнения с должности министра. Указания по дискредитации были получены от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

“После закупки буровых в 2011 году Министерство энергетики и я лично, оказались под шквальным огнем критики и развернутой заказной информационной кампании. Основными причинами этого были: во-первых, таким образом реальные организаторы закупки буровых пытались замести следы и переложить ответственность на меня. Во-вторых, была попытка уволить меня с должности министра потому что у так называемой “молодой“ команды Януковича были свои планы на министерство“, - заявил народный депутат Юрий Бойко.