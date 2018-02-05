Из дома нардепа под Киевом грабитель пытался вынести сейф

Нападению подвергся частный дом депутата от БПП.

Читай также: Во Львове из квартиры вынесли сейф с золотом и 18 500 долларов В частный дом одного из народных депутатов в селе Вита-Почтовая Киевской области в субботу вечером, 3 февраля, проник грабитель и пытался вынести из дома сейф с деньгами. В частный дом одного из народных депутатов в селе Вита-Почтовая Киевской области в субботу вечером, 3 февраля, проник грабитель и пытался вынести из дома сейф с деньгами.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.

Преступник проник в дом через окно. Он пытался вынести из дома сейф, но сработала сигнализация.

Преступник был задержан полицией, прибывшей на вызов, на месте преступления - его поймали на чердаке дома.

По информации издания злоумышленник пытался ограбить члена депутатской фракции БПП в Верховной Раде, в сейфе было около 30 000 долларов.