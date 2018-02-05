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Из дома нардепа под Киевом грабитель пытался вынести сейф

Комментариев: 2
Нападению подвергся частный дом депутата от БПП.
Полиция задержала грабителя
Полиция задержала грабителя
depositphotos.com

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В частный дом одного из народных депутатов в селе Вита-Почтовая Киевской области в субботу вечером, 3 февраля, проник грабитель и пытался вынести из дома сейф с деньгами.
 
Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию.
 
Преступник проник в дом через окно. Он пытался вынести из дома сейф, но сработала сигнализация.
Преступник был задержан полицией, прибывшей на вызов, на месте преступления - его поймали на чердаке дома.
 
По информации издания злоумышленник пытался ограбить члена депутатской фракции БПП в Верховной Раде, в сейфе было около 30 000 долларов.
 
Напомним, в Запорожской области 29 января задержали грабителей, которые ради 1400 гривен ломали пенсионерам пальцы. А в декабре в столице ограбили одного из помощников внефракционного народного депутата Якова Безбаха.
 
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Теги: депутат, сейф, Киевская область, ограбление
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Комментариев (2)
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Irena    05.02.2018, 16:03
Оценка:  0
Irena
Не обеднел бы
alex-zol    05.02.2018, 15:41
Оценка:  +2
alex-zol
заначка от жены, на мелочи.
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