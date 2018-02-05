ГПУ по запросу СК РФ расследует гибель 48 россиян на Донбассе - экс-комбат

Бывший командир 16 батальона 58 бригады Олег Громадский рассказал о расследовании Генпрокуратуры, которое проводится по запросу Следственного комитета России.

ГПУ расследует гибель 48 человек в Авдеевке по запросу РФ

Генеральная прокуратура Украины взялась за расследование по факту гибели 48 человек в Авдеевке в феврале 2016 года. Об этом рассказал бывший командир 16 батальона 58 бригады Олег Громадский в интервью Громадському радіо.

"Это жители России, погибшие на Авдеевский промзоне как раз с 4 по 8 число", - пояснил Громадский.

По словам экс-комбата, его допрашивали в ГПУ по этому делу. Он также рассказал, что в России возбудили уголовные дела против нескольких украинских офицеров.

"У нас подписаны договоры между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой о том, что на этапе досудебного расследования допросы может проводить Генпрокуратура", - сказал он.

Напомним, прокуратура передала в суд дело майора ВСУ, убившего местного жителя в Авдеевке Донецкой области.

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