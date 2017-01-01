РФ не разрешает посетить удерживаемых украинских пограничников

Омбудсмен направляла запрос на посещение украинских пограничников, которых несколько месяцев удерживают в российском СИЗО, но ответа так и не получила.

Украинский омбудсмен Валерия Лутковская так и не получила разрешения посетить в Москве арестованных украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которые находятся в СИЗО Лефортово. Об этом Лутковская заявила в понедельник, 5 февраля на пресс-конференции, сообщает Укринформ.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила обращение к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой с просьбой разрешить ей посетить в Москве арестованных украинских пограничников, но ответа до сих пор не получила.

“Я обратилась к омбудсмену по поводу украинских пограничников, которые незаконно удерживаются в РФ. Я готова вместе с ней посетить любое место, но пока не получила согласия от омбудсмена РФ”, - сказала Лутковская.

Напомним, Госпогранслужба Украины заявила о пропаже 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время в российских СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября стало известно, что ФСБ РФ обвинила украинских пограничников в якобы незаконном пересечении границы. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что их могли захватить силой.

В конце октября двух украинских пограничников доставили в Москву, в СИЗО Лефортово.

30 ноября Лефортовский районный суд в Москве продлил арест украинским пограничникам Марцоню и Дзюбаку на два месяца - до 5 февраля 2018 года.

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