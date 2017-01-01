Верховный комиссар ОБСЕ посетит Ужгород

Ламберто Заньер проведет встречи с руководством Закарпатской области и местной венгерской общиной после инцидента с попыткой поджечь здание закарпатского союза венгров.

Верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер посетит Ужгород 6-7 февраля. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Во исполнение поручения министра Павла Климкина 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л.Заньером и украинско-венгерские консультации", – написал Боднар в Twitter.

Напомним, с июля 2017 года Ламберто Заньер является верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам. До этого с июня 2011 года он был генеральным секретарем ОБСЕ.

Как известно, 4 февраля в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью в здание закарпатского союза венгров. Вандалы разбили стекло, но возгорания здания не произошло.

В МИД Венгрии потребовали присутствия наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье.

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