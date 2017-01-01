Подтопленными остаются участки в Виноградовском районе области площадью 60 га, а именно в с. Б. Комяты – около 40 га, в с. Дюла – около 20 га.

На Закарпатье подтоплены 60 гектаров сельхозугодий. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщила ГСЧС в Закарпатской области.

По данным ведомства, подтопленными остаются участки в Виноградовском районе площадью 60 га, а именно в с. Б. Комяты – около 40 га, в с. Дюла – около 20 га.

"В результате подъема уровня воды в р. Боржава наблюдался перелив через дорогу местного значения вблизи с. Комяты Виноградовского района. По состоянию на 10.00 вода на указанном участке автодороги сошла", – говорится в сообщении.

Кроме этого, остаются отключенными от электроснабжения 16 населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что вследствие сложных погодных условий на дорогах Закарпатья затруднено движение тяжеловесного транспорта, а также полностью и частично обесточены 19 населенных пунктов.

Напомним, в 2017 году на Закарпатье в результате повышения уровня воды в реках эвакуированы 146 человек из 40 жилых домов. Произошло подтопление 1987 га сельхозугодий, 804 домохозяйств. Ущерб оценили в 86 млн.

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