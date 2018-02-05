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В Сумской области разбили мемориальную доску бойцу АТО

Комментариев: 1
В городе Кролевец разбили мемориальную доску погибшему в зоне АТО бойцу 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александру Терещенко.
В Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в АТО воину
В Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в АТО воину
Сайт Кролевца

В городе Кролевец Сумской области вандалы разбили мемориальную доску погибшему в зоне проведения антитеррористической операции бойцу 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александру Терещенко. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает сайт Кролевца.

Отмечается, что на здании школы, на которой установили мемориальную доску, камер видеонаблюдения нет.

На выходных дежурил сторож, но он ничего не видел, потому что следит за всеми зданиями один. На крыльце висит фонарь, однако и он не помешал злоумышленникам, а камер видеонаблюдения нет", – рассказала директор школы Ирина Ильяшенко.

Информацию о происшествии внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Как известно, мемориальную доску было установлено 22 января этого года на здании городской СОШ № 2, где учился командир орудия бригадной артиллерийской группы 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Александр Терещенко.

Напомним, ранее в центре Смелы Черкасской области неизвестные на памятном кресте Героям Небесной сотни зарисовали желтой краской герб Украины.

 

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Теги: памятники и монументы, НАТО, фото, вандализм, школа, вандалы, Сумская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    05.02.2018, 23:09
Оценка:  -3
СтальнаяКрыса
Тем кто это сделал морду об разбитую доску разбить надо, да так что бы шрамы на всю жизнь остались.
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