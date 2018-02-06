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Крым посетит делегация из Африки

Комментариев: 1
Делегация из Бенина посетит Крым 12 февраля. В ее состав войдут президент организации Дом Африки Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.
Крым
Крым
AP
 
Аннексированный РФ Крым посетит делегация из африканской республики Бенин, сообщает РИА Новости.
 
Делегация прибывает 12 февраля по приглашению фонда развития идей мира Миротворец. В ее состав войдут президент организации Дом Африки Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.
 
"Цель визита – ознакомительная поездка. Визит продлится неделю. Мы хотим показать, что Крым – это территория мира", – сказал директор фонда Артур Ксенофонтов.
 
Делегация планирует обсудить вопросы партнерского сотрудничества, а также встретиться с представителями крымской власти.

Суд продлил арест крымскому "министру"
 
Напомним, ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело после того, как немецкие депутаты посетили Крым.

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Теги: Крым, Африка, визит, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
aprilin    06.02.2018, 01:44
Оценка:  -1
aprilin
..марионеточное госужарство бенини марионеток из-далека ..видит..трон..на черепах у них ..достопреимечательностью...мавзо лей..у..путин спаси ....сафри..на слонов...в крыму..сафари..на ...инакомыслящих..не признающих...рыфыз ворье...
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