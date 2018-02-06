Крым посетит делегация из Африки

Делегация из Бенина посетит Крым 12 февраля. В ее состав войдут президент организации Дом Африки Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.

Аннексированный РФ Крым посетит делегация из африканской республики Бенин, сообщает РИА Новости

Делегация прибывает 12 февраля по приглашению фонда развития идей мира Миротворец. В ее состав войдут президент организации Дом Африки Одунлами Серж Фокас и мэр города Абомей-Калави Жорж Бада.

"Цель визита – ознакомительная поездка. Визит продлится неделю. Мы хотим показать, что Крым – это территория мира", – сказал директор фонда Артур Ксенофонтов.





Суд продлил арест крымскому "министру" Делегация планирует обсудить вопросы партнерского сотрудничества, а также встретиться с представителями крымской власти.