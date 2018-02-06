ЕС: Антикоррупционный суд нужно создать до выборов

По словам посла Европейского Союза в Украине Хьюга Мингарелли, в отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию".

Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов. Об этом на неформальной "вечеринке еврооптимистов" 5 февраля заявил посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, передает Liga.net.

"В отношении борьбы с коррупцией Украина должна определить "красную линию". Коррупция есть во многих странах, но везде есть "красная линия", – подчеркнул он.

По словам посла ЕС, Украине нужно выстроить такую линию – создать Антикоррупционный суд до выборов и начать внедрение реформы приватизации и другие.

Следующие выборы президента Украины состоятся весной 2019 года.



Байден: В Украине - регресс борьбы с коррупцией

Напомним, ранее о создании Антикоррупционного суда Киеву напомнили в Европейском банке развития и реконструкции.

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