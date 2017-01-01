Истек срок ночного домашнего ареста Саакашвили
Действия Саакашвили больше не ограничены ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия.
В ночь с 5 на 6 февраля истек срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева, избранного для экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской ОГА и лидера Движения новых сил Михаила Саакашвили Апелляционным судом Киева.
26 января суд отменил решение Печерского районного суда Киева от 11 декабря и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в рамках инкриминируемого уголовного дела.
Ранее обвинение просило избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.
После истечения указанного в решении срока действия меры пресечения Саакашвили больше не ограничены ничем, кроме обязательства как подозреваемого получать повестки и являться по вызову на следственные действия, пояснил агентству Интерфакс-Украина адвокат Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.
Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Саакашвили может быть связано с намерением власти "очистить" статус политика для подготовительных действий, связанных с принудительным выдворением его из Украины, или "готовить почву" для экстрадиции Саакашвили в Грузию.
Саакашвили обещает представить свое правительство и кандидатов в президенты
Саакашвили обещает представить свое правительство и кандидатов в президенты
Напомним, ранее Саакашвили проиграл апелляцию по делу о предоставлении политического убежища в Украине.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент