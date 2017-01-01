Истек срок ночного домашнего ареста Саакашвили

26 января суд отменил решение Печерского районного суда Киева от 11 декабря и частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании Саакашвили меры пресечения в рамках инкриминируемого уголовного дела.

Ранее обвинение просило избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Саакашвили обещает представить свое правительство и кандидатов в президенты

Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Саакашвили может быть связано с намерением власти "очистить" статус политика для подготовительных действий, связанных с принудительным выдворением его из Украины, или "готовить почву" для экстрадиции Саакашвили в Грузию.