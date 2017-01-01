Блок Петра Порошенко покинули два нардепа

Депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь вышли из БПП, написав заявления по собственному желанию, после их выхода во фракции осталось 136 нардепов.

Депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь вышли из БПП rbc.ua

Два депутата вышли из фракции Блок Петра Порошенко. Об этом объявил спикер Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь вышли из БПП, написав заявления по собственному желанию.

Оба депутата прошли в парламент по списку партии Самопомич.

После выхода двух нардепов БПП насчитывает 136 депутатов.

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Напомним, 6 февраля, открылась восьмая сессия парламента VIII созыва, которая продлится до середины июля 2018 года. Планируется, что народные депутаты будут работать 12 недель в пленарном режиме, семь - в комитетах, и еще пять недель проведут в округах.