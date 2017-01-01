Минобороны показало учения десантников на Донбассе

Десантники совершенствуют профессиональные навыки в рамках тактико-специальной подготовки.

В Донбассе военнослужащие одного из подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады проводят учения по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Десантники совершенствуют профессиональные навыки в рамках тактико-специальной подготовки, учатся различным видам боя, оттачивают действия в экстремальных ситуациях.

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“Обязательными элементами обучения является огневая, тактическая, техническая подготовки, тактическая медицина. На базе командно-штабных машин десантники быстро разворачивают пункт управления, с помощью новейших систем обеспечивают связь в радио и спутниковых сетях, охраняют пункты управления, сопровождают колонны техники“, - отметили в пресс-службе министерства.

“Этот новое сформированное подразделение создано по образцам армий стран-членов НАТО. Он вобрал в себя разные направления боевой подготовки и видов обеспечения. Военнослужащие этого подразделения - молодые и энергичные ребята, которые как единый механизм выполняют поставленные перед ними задачи“, - сказал командир подразделения.

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