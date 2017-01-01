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Минобороны показало учения десантников на Донбассе

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Десантники совершенствуют профессиональные навыки в рамках тактико-специальной подготовки.
Минобороны показало учения десантников на Донбассе
© mil.gov.ua
Фото 1/19
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
  • Учения ДШБ в зоне АТО
Минобороны показало учения десантников на Донбассе
Учения ДШБ в зоне АТО
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В Донбассе военнослужащие одного из подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады проводят учения по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Десантники совершенствуют профессиональные навыки в рамках тактико-специальной подготовки, учатся различным видам боя, оттачивают действия в экстремальных ситуациях.

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“Обязательными элементами обучения является огневая, тактическая, техническая подготовки, тактическая медицина. На базе командно-штабных машин десантники быстро разворачивают пункт управления, с помощью новейших систем обеспечивают связь в радио и спутниковых сетях, охраняют пункты управления, сопровождают колонны техники“, - отметили в пресс-службе министерства.

“Этот новое сформированное подразделение создано по образцам армий стран-членов НАТО. Он вобрал в себя разные направления боевой подготовки и видов обеспечения. Военнослужащие этого подразделения - молодые и энергичные ребята, которые как единый механизм выполняют поставленные перед ними задачи“, - сказал командир подразделения.

Ранее военные показали экзамен танкистов в АТО.

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Теги: учения, ВСУ, военные, десантники, Донбасс, АТО
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