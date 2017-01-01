Нацполиция начала патрулировать еще 11 дорог Украины

Патрульная полиция Украины будет нести службу еще на 11 автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения на 11 дорожных станциях страны.

Нацполиция будет патрулировать еще 11 автодорог Украины facebook.com/UA.National.Police

Дорожная Патрульная полиция Украины, начиная со вторника, 5 февраля, будет нести службу еще на 11 автомобильных дорогах международного, национального и регионального значения на 11 дорожных станциях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции на своей странице в соцсети Facebook.

Перечень автомобильных дорог, которые патрулируют полицейские

М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи, отрезок автодороги М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи от границ города Киев до международного автомобильного пункта пропуска Новые Яриловичи (214 км).

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М-07 Киев – Ковель – Ягодин в пределах Житомирской области (166 км).

М-19 Доманово (на г. Брест) – Ковель – Черновцы – Тереблече (на г. Бухарест) от границ города Черновцы до границ города Тернополь (153 км).

Н-03 Житомир – Черновцы от границ города Черновцы до границ города Хмельницкий (173 км).

Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов от границ города Мукачево до границ города Хуст (59 км).

М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта от границ города Запорожье до границ города Харьков (264 км).

Р-05 Городище – Староконстантинов от границ города Сарны до границ города Ровно (82 км).

М-04 Знаменка – Луганск – Изварино от границ города Днепр к границам города Павлоград (65 км).

Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга от границ города Черновцы до границ города Ивано-Франковск (121 км).

М-24 Мукачево – Берегово – Лужанка от границ города Мукачево до международного автомобильного пункта пропуска Лужанка (33 км).

Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев от границ города Кривой Рог до границ города Днепр (120 км).

Дорожные станции, на которых будут нести службу патрульные полицейские:

Копти (98 км а/д М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи).

Семиполки (58 км а/д М-01 Киев – Чернигов – пункт пропуска Новые Яриловичи).

Клочове (159 км а/д М-07 Киев – Ковель – Ягодин).

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Чертков (395 км а/д М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече).

Звенячин (450 км а/д М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече).

Довжок (288 км а/д Н-03 Житомир – Черновцы).

Атаки (304 км а/д Н-03 Житомир – Черновцы).

Оршовцы (206 км а/д Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга).

Великая Копаня (52 км а/д Н-09 Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов).

Новомосковский (24 км а/д М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта).

Красноград (87 км а/д Р-51 Харьков – Красноград – Перещепино).

Карта дорог, которые патрулирует полиция facebook.com/UA.National.Police

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Житомир начала работу дорожная патрульная полиция.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине до конца 2018 года будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции.