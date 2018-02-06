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ДТП в Харькове: три семьи будут требовать по миллиону гривен

Спецтема: ДТП с Лексусом в Харькове
Комментариев: 12
Изначально родственники отказывались от денег Зайцевой, но они по какой-то причине передумали.
Родственники трех погибших в ДТП на Сумской будут требовать компенсацию
Родственники трех погибших в ДТП на Сумской будут требовать компенсацию
УНИАН

Родственники трех пешеходов, погибших в ДТП на Сумской в Харькове, решили просить по миллиону гривен компенсации. Об этом журналисту NewsRoom заявил представляющий их интересы адвокат Дмитрий Марцонь.

По словам защитника, изначально ни одна из семей не хотела вести переговоры о возмещении, “был жесткий отказ“, а переводы от семьи Зайцевой были возвращены.

“Сейчас близкие погибших пришли к другому варианту. Сумма в миллион гривен для людей, потерявших своих родных - это моральная, а не юридическая или финансовая категория“, - заявил представитель потерпевшей стороны.

В частности, требовать такую компенсацию будут потерявшая дочь и внучку Людмила Сокол, сестра погибшей Нины Кобисевой, а также отец Натальи Умаевой. Позиция родственников остальных жертв ДТП пока неизвестна.

Напомним, 6 февраля в Харькове проходит подготовительное заседание по делу автокатастрофы на Сумской. Обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова поступил в Киевский районный суд еще 2 февраля. Согласно акту, Зайцева нарушила ПДД по нескольким пунктам, однако есть два смягчающих обстоятельства.

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Теги: ДТП в Харькове, суд, компенсация, ДТП, Харьков, Зайцева, Дронов
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Комментариев (12)
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Uzvar    06.02.2018, 16:32
Оценка:  -1
Uzvar
Когда оконщик ставит окно до 3х, то с утра уже не прохладно дома, когда преподаватель до 3 х тетради проверяет то с на склад дня у детей уже оценки . Вопрос что Петя делает до 3 , если нихрена на выхлопе нет ?!
stomatology_esli    06.02.2018, 16:21
Оценка:  +1
stomatology_esli
для Зайцевых это копейки... неужели люди продались за такую мелочь
zxc123456789    06.02.2018, 16:00
Оценка:  +2
zxc123456789
то отказываются то соглашаются, не кажется ли вам это подозрительно?
Maxxwell    06.02.2018, 16:16
Оценка:  +1
Maxxwell
Под моральным "прессом" на любые бабки согласишься, а лимон на дороге не валяется.(
sergei77    06.02.2018, 16:47
Оценка:  0
sergei77
вполне нормальное явление - сначала люди в отчаянии и гневе, а затем уже привыкают к потери близких, и становятся более расчетливее.
SergioS    06.02.2018, 15:54
Оценка:  +4
SergioS
Пусть родители теперь платят за дуру, хотя мозги уже не купишь...
Юрий1    06.02.2018, 15:42
Оценка:  +4
Юрий1
Получить подачку до решения суда и потребовать возмещения материального и морального ущерба,- разные вещи. Услуги адвоката, исчисляются по разному. На пример мне обошлись услуги адвоката в две минимальных месячных зарплаты.
Юрий1    06.02.2018, 15:47
Оценка:  +4
Юрий1
Так называемая помощь со стороны обвиняемой до суда,- может служить смягчающим обстоятельством. А сумма указанная адвокатами перед заседанием суда и впоследствии подтверждённая решением суда,- это компенсации, за причинённый ущерб.
МиссГалактика    06.02.2018, 15:23
Оценка:  +1
МиссГалактика
А еще,не забывайте,адвокату нужно платить за работу,а стоят их услуги дорого.Моральный ущерб большой не присуживают,но указывают достойные суммы,так как суд обычно от суммы 10% присуживает.И еще 10%от гонорара стоят услуги адвоката.А чем оплачивать услуги адвоката семьям погибших;(
providets333    06.02.2018, 14:55
Оценка:  -2
providets333
Ну, якщо це освітлить їм пам'ять про загиблих, то їхня справа. Але ж, хіба такі гроші - я про засіб досягнення - освітлять пам'ять серця? Вони тільки її вб'ють з роками.
МиссГалактика    06.02.2018, 14:53
Оценка:  +10
МиссГалактика
Моральный ущерб,за слезы,боль,лекарства,нервы...прос то обязаны присудить.Не взирая на приговор.
Peyot    06.02.2018, 14:53
Оценка:  +8
Peyot
для ее родни это копейки
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