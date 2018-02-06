ДТП в Харькове: три семьи будут требовать по миллиону гривен

Изначально родственники отказывались от денег Зайцевой, но они по какой-то причине передумали.

Родственники трех погибших в ДТП на Сумской будут требовать компенсацию УНИАН

Родственники трех пешеходов, погибших в ДТП на Сумской в Харькове, решили просить по миллиону гривен компенсации. Об этом журналисту NewsRoom заявил представляющий их интересы адвокат Дмитрий Марцонь.

По словам защитника, изначально ни одна из семей не хотела вести переговоры о возмещении, “был жесткий отказ“, а переводы от семьи Зайцевой были возвращены.

“Сейчас близкие погибших пришли к другому варианту. Сумма в миллион гривен для людей, потерявших своих родных - это моральная, а не юридическая или финансовая категория“, - заявил представитель потерпевшей стороны.

В частности, требовать такую компенсацию будут потерявшая дочь и внучку Людмила Сокол, сестра погибшей Нины Кобисевой, а также отец Натальи Умаевой. Позиция родственников остальных жертв ДТП пока неизвестна.

Напомним, 6 февраля в Харькове проходит подготовительное заседание по делу автокатастрофы на Сумской. Обвинительный акт в отношении Елены Зайцевой и Геннадия Дронова поступил в Киевский районный суд еще 2 февраля. Согласно акту, Зайцева нарушила ПДД по нескольким пунктам, однако есть два смягчающих обстоятельства.