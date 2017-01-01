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В Запорожье школы закрыли на карантин

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В Днепропетровской области на карантин ушли 10% от общего количества учащихся.
О возобновлении образовательного процесса будет сообщено отдельно
О возобновлении образовательного процесса будет сообщено отдельно
slk.kh.ua
Мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение, согласно которому в школах и внешкольных учреждениях города с 7 февраля объявлен карантин.
 
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
 
Отмечается, что, хотя эпидемический порог среди запорожских школьников пока не превышен, число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает увеличиваться. 
 

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“Мы могли бы еще продолжить учебный процесс, ведь эпидпорог еще не превышен. Однако, я считаю это неправильным, ведь это приведет лишь к дальнейшему росту заболеваемости среди детей. После консультаций с медиками я принял решение приостановить с 7 февраля учебный процесс в школах“, - отметил Буряк.
 
Занятия прекращены до особого распоряжения.
 
При этом в детских садах, которые продолжат работу, будут выполняться все предусмотренные противоэпидемические мероприятия.
 
Кроме того, в соседней Днепропетровской области более 30 тысяч школьников, или 10% от общего количества учащихся, также ушли на карантин из-за простуды и гриппа. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА, передает Интерфакс-Украина.
 
По данным департамента, в настоящее время на вынужденных каникулах находятся 52 школы и 371 класс. Приостанавливать учебно-воспитательный процесс из-за заболеваемости детей - это решение местных органов власти.
 
Напомним, также на карантин ушли школы в Ровно, Николаеве, Житомире, Виннице и, частично, в столице.
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Теги: карантин, грипп, школы, Запорожская область, Днепропетровская область
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