В Запорожье школы закрыли на карантин

В Днепропетровской области на карантин ушли 10% от общего количества учащихся.

Мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение, согласно которому в школах и внешкольных учреждениях города с 7 февраля объявлен карантин.

Отмечается, что, хотя эпидемический порог среди запорожских школьников пока не превышен, число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает увеличиваться.

Читай также: Необъявленная эпидемия: вспышки инфекционных заболеваний в Украине “Мы могли бы еще продолжить учебный процесс, ведь эпидпорог еще не превышен. Однако, я считаю это неправильным, ведь это приведет лишь к дальнейшему росту заболеваемости среди детей. После консультаций с медиками я принял решение приостановить с 7 февраля учебный процесс в школах“, - отметил Буряк. “Мы могли бы еще продолжить учебный процесс, ведь эпидпорог еще не превышен. Однако, я считаю это неправильным, ведь это приведет лишь к дальнейшему росту заболеваемости среди детей. После консультаций с медиками я принял решение приостановить с 7 февраля учебный процесс в школах“, - отметил Буряк.

Занятия прекращены до особого распоряжения.

При этом в детских садах, которые продолжат работу, будут выполняться все предусмотренные противоэпидемические мероприятия.