В Запорожье школы закрыли на карантин
В Днепропетровской области на карантин ушли 10% от общего количества учащихся.
Мэр Запорожья Владимир Буряк подписал распоряжение, согласно которому в школах и внешкольных учреждениях города с 7 февраля объявлен карантин.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что, хотя эпидемический порог среди запорожских школьников пока не превышен, число заболевших ОРВИ и гриппом продолжает увеличиваться.
Читай также: Необъявленная эпидемия: вспышки инфекционных заболеваний в Украине“Мы могли бы еще продолжить учебный процесс, ведь эпидпорог еще не превышен. Однако, я считаю это неправильным, ведь это приведет лишь к дальнейшему росту заболеваемости среди детей. После консультаций с медиками я принял решение приостановить с 7 февраля учебный процесс в школах“, - отметил Буряк.
Занятия прекращены до особого распоряжения.
При этом в детских садах, которые продолжат работу, будут выполняться все предусмотренные противоэпидемические мероприятия.
Кроме того, в соседней Днепропетровской области более 30 тысяч школьников, или 10% от общего количества учащихся, также ушли на карантин из-за простуды и гриппа. Об этом сообщили в департаменте образования и науки Днепропетровской ОГА, передает Интерфакс-Украина.
По данным департамента, в настоящее время на вынужденных каникулах находятся 52 школы и 371 класс. Приостанавливать учебно-воспитательный процесс из-за заболеваемости детей - это решение местных органов власти.