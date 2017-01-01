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В Украине не осталось регионов, где не болеют корью

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За пятую неделю в стране 930 человек заболели корью, это на 7% больше чем за предыдущий период.
Украинцы стали активней вакцинироваться от кори
Украинцы стали активней вакцинироваться от кори
Getty Images

В Украине не осталось ни одного региона, где бы не зарегистрировали случаи заболевания корью. Количество заблевших за минувшую неделю выросло на 7%.

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Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора Государственного учреждения Центр общественного здоровья Ммнздрава Украины Владимиру Курпиту.

“За пятую неделю 930 человек заболели корью, это на 7% больше чем за предыдущую неделю. Вчера подтвердился еще один летальный случай в результате осложнений от кори. Женщина 25 лет умерла в Ивано-Франковске“, – сказал он и добавил, что корь зафиксирована во всех регионах Украины.

Курпита утверждает, что уровень вакцинанции в стране растет.

“Уже в феврале мы ожидаем новую поставку вакцины“, – резюмировал он.

Накануне в Минздраве заявили, что ЮНИСЕФ закупил для Украины более миллиона вакцин от кори.

 

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Теги: Украина, Минздрав, вакцина, болезнь, вакцинация, корь
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