На базе отдыха под Одессой обнаружили двух утопленников

Тела мужчины и женщины выявили в реке в селе Матроска.

Тела обнаружили в двух метрах от берега zp-inform.site

На базе отдыха Репида в селе Матроска Измаильского района Одесской области во вторник, 6 февраля, были найдены тела двух утопленников - мужчины и женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает местное издание Пушкинская

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Личности погибших пока неизвестны. Обстоятельства происшествия, причина смерти и данные погибших устанавливаются.