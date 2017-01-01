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На базе отдыха под Одессой обнаружили двух утопленников

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Тела мужчины и женщины выявили в реке в селе Матроска.
Тела обнаружили в двух метрах от берега
Тела обнаружили в двух метрах от берега
zp-inform.site
На базе отдыха Репида в селе Матроска Измаильского района Одесской области во вторник, 6 февраля, были найдены тела двух утопленников - мужчины и женщины.
 
Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает местное издание Пушкинская.
 

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“Тела находились на расстоянии 2 м от берега, спасатели при помощи специнструмента вытащили их из воды“, - говорится в сообщении.

Личности погибших, причины смертей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Личности погибших пока неизвестны. Обстоятельства происшествия, причина смерти и данные погибших устанавливаются.
 
Напомним, в конце января две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг.
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Теги: Одесская область, база отдыха, утопленник, ГосЧС
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