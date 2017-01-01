На базе отдыха под Одессой обнаружили двух утопленников
Тела мужчины и женщины выявили в реке в селе Матроска.
На базе отдыха Репида в селе Матроска Измаильского района Одесской области во вторник, 6 февраля, были найдены тела двух утопленников - мужчины и женщины.
Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС, передает местное издание Пушкинская.
Читай также: В Черкассах под лед провалились два парня, один погиб“Тела находились на расстоянии 2 м от берега, спасатели при помощи специнструмента вытащили их из воды“, - говорится в сообщении.
Личности погибших, причины смертей и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Личности погибших пока неизвестны. Обстоятельства происшествия, причина смерти и данные погибших устанавливаются.
Напомним, в конце января две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг.