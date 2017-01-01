В ЛНР "суды" приговорили к принудительному труду 1437 людей

Многие заключенные уже отбыли свой срок, но на свободу их так и не отпустили.

Отказ от работы "может привести к избиению и пыткам осужденных" korrespondent.net

На территории ЛНР с 2014 года и по настоящее время так называемые суды осудили 1437 человек.

Об этом со ссылкой на данные Восточной правозащитной группы во вторник, 6 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что 90% осужденных являются гражданами Украины.

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“За период с 2014 года по настоящее время, судами т.н. ЛНР осуждено 1437 человек, проживающих в ОРЛО, 90% осужденных являются гражданами Украины, которых осуждают по законам т.н. ЛНР и отправляют их в ИТК (исправительно-трудовая колония – ред.) ЛНР, где они подвергаются принудительному труду. Более того, у осужденных нет права на адвоката, справедливого и объективного правосудия“, - говорится в отчете правозащитников распространенном во вторник в Киеве.

В докладе правозащитники обращают внимание на то, что в настоящее время в местах лишения свободы, подконтрольных ЛНР, продолжаются грубейшие нарушения прав и основополагающих свобод человека. В частности, у заключенных отсутствует право на предоставление квалифицированной юридической помощи, а также обжалование обвинительного приговора.

Правозащитники также утверждают, что находят подтверждения данным, которые свидетельствуют о незаконно лишенных свободы осужденных (срок лишения которых отбыт полностью, но на свободу они так и не вышли), приговоры к отбытию наказания в виде лишения свободы которым выносились “судами“ ЛНР, или судами Украины до 2014-го года.

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“Заключенные, отбывающие наказание в ИТК ЛНР в принудительном порядке привлекаются к работам на промзонах ИТК. Отказ от работы невозможен и может привести к избиению и пыткам осужденных“, - говорится в отчете.

Напомним, в конце декабря прошел самый крупный обмен пленными за время АТО.