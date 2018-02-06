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Ограбление с участием сына депутата: дело передали в суд

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14-летнего сына нардепа Игоря Попова будут судить за разбой. Это до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
У малолетних преступников был пистолет, не боевой
У малолетних преступников был пистолет, не боевой
facebook.com/UA.KyivPolice

В суд передали обвинительный акт в отношении двух несовершеннолетних, которые ограбили продуктовый магазин в Киеве. Малолетним преступникам, один из которых - сын нардепа Игоря Попова, грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Преступник, которому удалось убежать, забрал добычу - 2500 грн
Преступник, которому удалось убежать, забрал добычу - 2500 грн
facebook.com/UA.KyivPolice

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Это случилось в конце ноября 2017 года в Оболонском районе. В продуктовый магазин ворвались двое неизвестных в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги (как выяснилось позже - 2500 грн).

Когда полицейские прибыли по вызову, то обнаружили, что одного из грабителей продавщицам помог задержать неравнодушный гражданин. Второй злоумышленник скрылся, забрав наличные, но уже через 20 минут тоже был задержан.

В Киеве будут судить сына депутатаза ограбление магазина
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С места происшествия следственная группа изъяла и направила на соответствующую экспертизу предмет, похожий на пистолет, и магазин с шестью патронами.

Уголовное производство ведут по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование уже завершено и обвинительный акт направлен в суд. До назначения судом меры наказания злоумышленники будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, что это ограбление засняла камера в магазине:

29 ноября стало известно, что Попов признал свою вину. И в тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под домашним арестом.  

 

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Теги: разбой, суд, депутаты, Попов, ограбление, Киев, сын депутата
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Комментариев (1)
Sinobi-life    06.02.2018, 17:10
Оценка:  0
Sinobi-life
12 - строгача и без права амнистии,сынки самых правильных должны вдвойне строже отвечать за деяния!!!
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