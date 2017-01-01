В зоне АТО ранены два бойца – штаб

Противник активно применял минометы калибра 120 и 82 мм на Донецком и Луганском направлениях – в районе Новозвановки, Троицкого и Широкино.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток пять раз обстреляли украиснких военных на Донбассе. Два бойца получили ранения, сообщает вечером во вторник, 6 февраля, пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, на Луганском направлении противник применял минометы калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки. Из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по защитникам Троицкого, а по позициям вблизи Новоалександровки стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении сепаратисты активизировались на Приазовье. Они выпустили 15 мин калибра 120-мм по оборонным укреплениям в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Водяного, враг обстрелял военных из стрелкового оружия.

Напомним, за сутки 6 февраля на Донбассе зафиксировали четыре обстрела со стороны сепаратистов. Тогда у ВСУ не было потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet