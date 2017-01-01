В Луцке закрыли все школы на карантин

В школах города приостанавливают учебный процесс из-за существенного увеличения количества учеников, заболевших или гриппом, или ОРВИ.

В Луцке с завтрашнего дня, 7 февраля, все школы закрывают на карантин. Соответствующее распоряжение подписал и.о. городского председателя Луцка Григорий Пустовит, сообщают Волынские новости.

Отмечается, что в школах города приостанавливают учебный процесс из-за существенного увеличения количества учеников, заболевших гриппом или ОРВИ.

"Чтобы не допустить увеличения количества больных детей и в других учебных заведениях города, было принято решение о введении с 7 февраля карантина во всех без исключения школах. Карантин продлится до 10 февраля", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно распоряжению мэра, с 7 по 11 февраля будет приостановлено проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Черновцах 11 школ закрывают на карантин. Также карантин объявлен в школах Запорожья, Николаева и Ровно.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet