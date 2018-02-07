В Украине предложили изменить воинское приветствие

Военные в ближайшем будущем могут приветствовать друг друга не фразой "Здравия желаю", а "Слава Украине! – Героям слава!".

В Украине могут изменить воинское приветствие Антикор

Кабинет министров Украины предложил легитимизировать на уровне Вооруженных сил Украины традиционное приветствие “Слава Украине! – Героям слава!“. Соответствующая законодательная инициатива О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы была зарегистрирована в системе Верховной Рады.

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В частности, “на приветствие начальника или старшего по воинскому званию “Слава Украине“ все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают “Героям слава“. Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова “Слава Украине“ военнослужащие отвечают “Героям слава“.

Такое же приветствие военные обязаны будут говорить во время вручения боевого знамени воинскому подразделению.

Напомним, в октябре 2017 года в Киеве во время митинга националистов на бульваре Шевченко задержали мужчину за нацистское приветствие.

Тем временем, президент РФ Владимир Путин изменил устав - теперь российские военнослужащие в ответ на благодарность командира должны говорить “Служу России“.