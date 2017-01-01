У Саакашвили подали кассацию на решение суда

Адвокат политика утверждает, что в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции Михаила Саакашвили.

Адвокат лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал кассацию на решение Киевского административного апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня подал в интересах защиты Михаила Саакашвили кассацию на вчерашнее незаконное решение апелляционного суда относительно получения статуса лица, которое нуждается в дополнительной защите. Такой процессуальный шаг позволяет ему и дальше легально находиться в Украине и является основанием для продолжения Михеилу Саакашвили справки об обращении за защитой", – написал адвокат.

Он пояснил, что после подачи кассационной жалобы защита сообщила в управление Государственной миграционной службы Украины в Киевской области в информационном письме о факте подачи кассации.

"С этого момента им запрещено совершать какие-либо действия по выдворению Михаила Саакашвили. Подчеркну, что основанием для продления срока действия справки является копия кассационной жалобы со штампом суда о принятии жалобы или копия постановления суда об открытии производства в деле надлежащим образом оформленной судебной повесткой. Предоставленные документы приобщают к личному делу лица, которое просит дополнительной защиты", – отметил адвокат.

Чернолуцкий подчеркнул, что пока будет длиться рассмотрение судебных дел и поданной кассационной жалобы, "государство не может прибегать ни к каким попыткам по выдворению Михаила Саакашвили".

"Таким образом в правовом поле для власти заблокированы какие-либо попытки по выдворению или экстрадиции Саакашвили", – отметил Чернолуцкий.

Напомним, 5 февраля Саакашвили проиграл апелляцию по политубежищу. Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение об отказе в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

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