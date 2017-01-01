В Джанкое избили и задержали крымского татарина – соцсети

Силовики в масках избили сына члена ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова, сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

В Джанкое во вторник, 6 февраля, силовики в масках избили крымского татарина, который приходится сыном члену ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедля.

"Буквально несколько минут назад в г. Джанкой силовики в балаклавах избили Фахри, сына члена ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Муратова Ремзи", – написал он.

Смедля добавил, что избитый сейчас находится в отделении полиции Джанкоя.

Ранее член Меджлиса Эскендер Бариев сообщил, в Крыму за 2017 год задержали 248, оштрафовали 99 и арестовали 42 крымских татарина.

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