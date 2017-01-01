В Одесской области на базе отдыха утонули два человека

Тела мужчины и женщины нашли в двух метрах от берега речки. Полиция пока не смогла установить личности погибших. Выясняются обстоятельства происшествия.

На территории базы отдыха Репида, расположенной в селе Матроска Измаильского района Одесской области, в двух метрах от берега речки обнаружили тела двух утопленников – мужчины и женщины.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 6 февраля.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента вытащили тела из воды и передали сотрудникам полиции.

Отмечается, что личности погибших пока неизвестны. Обстоятельства происшествия, причина смерти и данные погибших устанавливаются.

Ранее в Николаевской области при попытке переплыть реку Южный Буг перевернулась лодка, вследствие чего погибли две девушки, а мужчина получил переохлаждение.

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