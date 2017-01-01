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В Одесской области на базе отдыха утонули два человека

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Тела мужчины и женщины нашли в двух метрах от берега речки. Полиция пока не смогла установить личности погибших. Выясняются обстоятельства происшествия.
Полиция выясняет причину гибели людей
Полиция выясняет причину гибели людей
novostipmr.com

На территории базы отдыха Репида, расположенной в селе Матроска Измаильского района Одесской области, в двух метрах от берега речки обнаружили тела двух утопленников – мужчины и женщины.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС во вторник, 6 февраля.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента вытащили тела из воды и передали сотрудникам полиции.

Отмечается, что личности погибших пока неизвестны. Обстоятельства происшествия, причина смерти и данные погибших устанавливаются.

Ранее в Николаевской области при попытке переплыть реку Южный Буг перевернулась лодка, вследствие чего погибли две девушки, а мужчина получил переохлаждение.

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Теги: река, Одесская область, погибли, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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