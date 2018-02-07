Состояние Луганского аэропорта показали на видео

Здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.

Подконтрольный сепаратистам интернет-канал обнародовал видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта. Ролик появился на Уoutube во вторник, 6 февраля.

Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.

Также на видео показано, что частично сохранилось подсобное здание.

Напомним, аэропорт Луганска, который контролирует так называемая ЛНР, находится в плачевном состоянии. В начале сентября 2014 года сообщалось о штурме и захвате Луганского аэропорта сепаратистами. До того времени объект контролировали украинские военные.