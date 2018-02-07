Состояние Луганского аэропорта показали на видео
Здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.
Подконтрольный сепаратистам интернет-канал обнародовал видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта. Ролик появился на Уoutube во вторник, 6 февраля.
Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.
Также на видео показано, что частично сохранилось подсобное здание.
Напомним, аэропорт Луганска, который контролирует так называемая ЛНР, находится в плачевном состоянии. В начале сентября 2014 года сообщалось о штурме и захвате Луганского аэропорта сепаратистами. До того времени объект контролировали украинские военные.
Что значит в реале, пришел "русский мир" (((
Правду говорят, что "Точками" или "Искандерами" все сровняли с землей там?
Только Луганский был меньше и ближе к российской границе, чем донецкий. Его и вынесли россияне намного раньше.