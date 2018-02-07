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Состояние Луганского аэропорта показали на видео

Комментариев: 6
Здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.

Подконтрольный сепаратистам интернет-канал обнародовал видео, снятое на месте бывшего Луганского аэропорта. Ролик появился на Уoutube во вторник, 6 февраля.

Судя по видео, здание аэропорта не уцелело. Частично остались только бетонные опоры с перекрытием. Вокруг разбросаны кирпичи, фрагменты зданий, снарядов.

Также на видео показано, что частично сохранилось подсобное здание.

Напомним, аэропорт Луганска, который контролирует так называемая ЛНР, находится в плачевном состоянии. В начале сентября 2014 года сообщалось о штурме и захвате Луганского аэропорта сепаратистами. До того времени объект контролировали украинские военные.

 

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Теги: Луганск, видео, ЛНР, Луганский аэропорт АТО
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Комментариев (6)
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Потому_что    07.02.2018, 01:28
Оценка:  +7
Потому_что
раССейский мир во всей красе.
PereZX    07.02.2018, 01:28
Оценка:  +11
PereZX
Жесть.
Что значит в реале, пришел "русский мир" (((
PereZX    07.02.2018, 01:28
Оценка:  +8
PereZX
Чем это россияне его так вхлам разнесли?
Правду говорят, что "Точками" или "Искандерами" все сровняли с землей там?
Asmo    07.02.2018, 01:28
Оценка:  0
Asmo
Точками, Искандер очень косой, по этому его совок не захотел производить даже...
traktor23    07.02.2018, 01:28
Оценка:  -12
traktor23
ФИгня это все. Обычная заброшенная пустошь. А вот в Триполи и Латакии- действительно пришел ЕСовский мир- руины выше домов и горы трупов.
PereZX    07.02.2018, 01:28
Оценка:  +11
PereZX
Теперь это заброшенные руины, с приходом российских оккупантов, которые разнесли вхлам аэропорт.
Только Луганский был меньше и ближе к российской границе, чем донецкий. Его и вынесли россияне намного раньше.
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