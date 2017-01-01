Украинский консул посетил Клыха в тюрьме

Недавно со Станислава Клыха и Николая Карпюка суд заочно взыскал 250 тысяч рублей в пользу матери российского военного, погибшего в Грозном 31 декабря 1994 года.

Украинский консул посетил осужденного в РФ гражданина Украины Станислава Клыха, который находится сейчас в Верхнеуральской тюрьме в Челябинской области. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил адвокат Илья Новиков.

"Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха", – написал Новиков в своем Twitter и выложил соответствующую фотографию.

Красные номера "146" в челябинской глубинке. Это украинский консул приехал в Верхнеуральскую тюрьму проведать Станислава Клыха. pic.twitter.com/VUj8vSWz6V — Ilya Novikov (@vertiporokh) 6 февраля 2018 г.

Он также сообщил в Facebook о своем визите к Клыху, отметив, что тот "выглядит чуть лучше, чем перед этапом из Грозного, но говорит еще бессвязнее, чем раньше, и совершенно не может удерживать внимание на одной теме".

Кроме того, по словам Новикова, по запросу консульства в тюрьме выдали выписку из истории болезни Станислава Клыха, заметив, что такие выписки "в тюрьмах всегда такие, что ничего не понятно, и жалоб нет".

"Когда осенью он попал из тюрьмы в больницу, лечили его глюкозой и циклодолом", – подчеркнул адвокат.

Также выяснилось, что недавно с Клыха заочно взыскали 100 тысяч рублей, а с Карпюка (заключенный в РФ Николай Карпюк – ред.) 150 тысяч рублей в пользу матери российского военного, погибшего в Грозном 31 декабря 1994 года.

Напомним, 19 мая 2016 года суд в Грозном вынес приговор членам УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху, осудив их на 22,5 года и 20 соответственно. Украинцев признали виновными в участии в боевых действиях на стороне чеченцев в 1990-х годах.

В октябре 2016 года российская правозащитница Зоя Светова сообщила, что Станислав Клых сошел с ума из-за пыток, которые применяли к нему в СИЗО. Также украинца заставляли принимать психотропные препараты.

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