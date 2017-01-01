В школах Винницы на неделю продлили карантин

На пятой неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями в городе продолжает расти. За медицинской помощью обратилось 4,4 тысяч человек.

В связи с высоким уровнем заболеваемости на грипп и ОРВИ в школах и внешкольных учебных заведениях Винницы на неделю продлен карантин. Соответствующее решение во вторник, 6 декабря, принял Винницкий исполком, сообщает пресс-служба Винницкого горсовета.

"Для предотвращения распространения гриппа во внешкольных и общеобразовательных учебных заведениях города вынужденные каникулы продлились до 12 февраля включительно", – говорится в сообщении.

Также руководителям частных учреждений и общественных организаций рекомендовано приостановить проведение мероприятий с массовым пребыванием детей.

Отмечается, что на пятой неделе заболеваемость острыми респираторными инфекциями в городе продолжает расти. За медицинской помощью обратилось 4,4 тысяч человек. Интенсивный показатель составил 1202,5 на 100 тысяч населения, что выше эпидемического порога (1132,7) на 6,2%. 71,6% из числа заболевших составляют дети до 18 лет (3189), при этом 61,4% - это дети возрастной группы от 5 до 14 лет.

"За эту неделю госпитализировано в лечебно-профилактические учреждения города 119 человек с признаками заболеваемости на острые респираторные инфекции, в том числе 83 ребенка (70%)", добавили в горсовете.

Ранее сообщалось, что в Черновцах 11 школ закрывают на карантин. Также карантин объявлен в школах Запорожья, Николаева, Луцка и Ровно.

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