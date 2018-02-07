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ЕС выделил 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине

Комментариев: 3
Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы Горизонт 2020, как по количеству участников, так и по сумме полученных денег.
Евросоюз продолжает оказывать помощь Украине
Евросоюз продолжает оказывать помощь Украине

В рамках программы Евросоюза "Горизонт 2020" 83 украинских организации, в том числе вузы, исследовательские учреждения и представители частного сектора, получат 17,23 млн евро на реализацию своих проектов.

Как сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook, всего 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро.

Таким образом, подчеркивают в ЕС, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы "Горизонт 2020", как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.

"Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы "Горизонт 2020", – отметили в представительстве ЕС.

Ранее Евросоюз выделил Киеву 10 млн евро на реформу госуправления в рамках программы.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, программа, евро, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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MNI1957    07.02.2018, 04:51
Оценка:  0
MNI1957
педро с гросей стали богаче
    07.02.2018, 01:28
Оценка:  +2
Сколько из этих 17 миллионов дойдет до ВУЗов для ЕС останется загадкой
А то что их освоят -неоспоримый факт)
dj_qwe    07.02.2018, 01:28
Оценка:  0
dj_qwe
на 30 тыс учебных заведений все уровней (садики, школы, лицеи, пту, институты, университеты) - это по 566 евро на 1 учреждение. Или по 1,5 евро в день на 1 заведение.
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