ЕС выделил 17 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине
В рамках программы Евросоюза "Горизонт 2020" 83 украинских организации, в том числе вузы, исследовательские учреждения и представители частного сектора, получат 17,23 млн евро на реализацию своих проектов.
Как сообщает представительство ЕС в Украине на своей странице в Facebook, всего 505 организаций из Украины приняли участие в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн евро.
Таким образом, подчеркивают в ЕС, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы "Горизонт 2020", как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.
"Потенциал Украины значительно больше. Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы "Горизонт 2020", – отметили в представительстве ЕС.
Ранее Евросоюз выделил Киеву 10 млн евро на реформу госуправления в рамках программы.
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А то что их освоят -неоспоримый факт)