Альфа предотвратила высадку десанта РФ в Киеве - Наливайченко
Спецподразделение СБУ Альфа в первые дни оккупации Крыма блокировало киевские аэропорты, чтобы там не высадился российский десант.
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Об этом на допросе в Оболонском суде сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает LIGA.net.
По словам бывшего начальника спецслужбы, Альфа прошла допросы по делам Майдана, и после экспертизы оружия приступила к выполнению задач.
“Они собирались и с новым руководителем Альфы Геннадием Кузнецовым выезжали. Первое - это перекрытие ключевых киевских аэропортов и взлетных полос... Чтобы не пустить в Киев российского агрессора... И много чего другого“, - отметил Наливайченко.
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Также сегодня Наливайченко рассказал, как беглый экс-диктатор Виктор Янукович после вступления в должность в 2010 году вернул в Крым сотрудников ФСБ России и назначал на ключевые должности в Службу безопасности Украины людей, которые имели прямое отношение к российским спецслужбам.
7 февраля Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене Януковича.
Напомним, 25 января в суде охранник экс-президента рассказал подробности того, как бежал Янукович.
Б: -Крокодилов разгоняю.
А: -Так нет же здесь ни каких крокодилов.
Б: -Вот потому их и нет
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так это гениальный стратегический ход в Киеве или попытка состроить хорошую мину при сдаче Крыма?