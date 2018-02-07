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Альфа предотвратила высадку десанта РФ в Киеве - Наливайченко

Комментариев: 14
По словам экс-главы СБУ, спецподразделение СБУ Альфа в первые дни оккупации Крыма блокировало киевские аэропорты.
Были приняты меры для предотвращения вторжения российского агрессора в Киев
Были приняты меры для предотвращения вторжения российского агрессора в Киев
kp.ua

Спецподразделение СБУ Альфа в первые дни оккупации Крыма блокировало киевские аэропорты, чтобы там не высадился российский десант.

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Об этом на допросе в Оболонском суде сообщил назначенный в первые дни оккупации Крыма экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, передает LIGA.net.

По словам бывшего начальника спецслужбы, Альфа прошла допросы по делам Майдана, и после экспертизы оружия приступила к выполнению задач.

“Они собирались и с новым руководителем Альфы Геннадием Кузнецовым выезжали. Первое - это перекрытие ключевых киевских аэропортов и взлетных полос... Чтобы не пустить в Киев российского агрессора... И много чего другого“, - отметил Наливайченко.

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Также сегодня Наливайченко рассказал, как беглый экс-диктатор Виктор Янукович после вступления в должность в 2010 году вернул в Крым сотрудников ФСБ России и назначал на ключевые должности в Службу безопасности Украины людей, которые имели прямое отношение к российским спецслужбам. 

7 февраля Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене Януковича.

Напомним, 25 января в суде охранник экс-президента рассказал подробности того, как бежал Янукович.  

 

 

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Теги: Альфа, Крым, оккупация, аннексия, Киев, ВС РФ, СБУ
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Комментариев (14)
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Дно    07.02.2018, 17:51
Оценка:  +1
Дно
Та ну...і це рівень колишнього керівника СБУ ...
Derrus    07.02.2018, 17:48
Оценка:  +2
Derrus
Да пусть бы высаживались. А то донорских органов не хватает в Киеве сильно, а искать их всёравно никто не стал бы - "их там нет" же будет всёравно.
заУкраину    07.02.2018, 17:35
Оценка:  +2
заУкраину
а шо тут удивляетесь- гибридная война, русские "отпускники" запросто могли в виде туристов прилететь через гражданские терминалы.
заУкраину    07.02.2018, 17:35
Оценка:  +2
заУкраину
Вспомните захват донецкого аэропорта, зачем сепары его захватывали
заУкраину    07.02.2018, 17:30
Оценка:  +4
заУкраину
куда сбу смотрела когда денежные мешки через каждые полчаса в аэропорту Жуляны всю ночь вылетали на частных самолётах увозя награбленное добро в рашу
Woodbrother    07.02.2018, 17:34
Оценка:  0
Woodbrother
На россию улетели только скудоумные. Там им устроили большую дойку .
заУкраину    07.02.2018, 17:37
Оценка:  +3
заУкраину
какие бы они тупые не были, но их было очень много, Всю ночь самолёты улетали, сам слышал рёв взлетающих самолётиков
П    07.02.2018, 17:11
Оценка:  +9
П
А: -Ты чего ходишь,руками машешь?
Б: -Крокодилов разгоняю.
А: -Так нет же здесь ни каких крокодилов.
Б: -Вот потому их и нет
.
Экс-диктатор    07.02.2018, 17:01
Оценка:  0
Экс-диктатор
Поливайченко...
так это гениальный стратегический ход в Киеве или попытка состроить хорошую мину при сдаче Крыма?
ptica-govorun    07.02.2018, 16:54
Оценка:  +1
ptica-govorun
Медали всем!
kiev1985    07.02.2018, 16:51
Оценка:  +5
kiev1985
пусть напишет новую книгу о том "как предотвратить военное вторжение" ..ответ прост..просто заблокировать аэропорты... мда...
Chief-officer    07.02.2018, 16:39
Оценка:  +16
Chief-officer
Так десанту и не нужны аэропорты. Они могут в любом месте высаживаться. Решил себе орденов навешать и за одно остальным лапши?
mig83    07.02.2018, 16:25
Оценка:  +25
mig83
Вроде серьезный мужик, а такую байку траванул. Войска рф к нам чартерами прилетели б
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