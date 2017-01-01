В Одессе поймали бывшего боевика ДНР
Агент ФСБ "отрабатывал" пути проникновения на территорию Украины из Приднестровья.
Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации “ДНР“, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читай также: СБУ разоблачила сеть информаторов сепаратистовОперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.
“Уже в июле 2014-го года он находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции“, - отметили в СБУ.
Также удалось выяснить, что впоследствии, находясь на территории РФ, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью.
“Он также должен был “отработать“ нелегальные каналы проникновения на территорию Украины из приднестровского региона Республики Молдова“, - сказано в сообщении.
Читай также: На отдыхе в Прикарпатье СБУ задержала бизнесмена за поставки снаряжения ДНРСотрудники украинской контрразведки получили оперативную информацию о прибытии бывшего боевика в Одессу с территории временно аннексированного Крыма и задержали его в установленном законом порядке.
Боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украин и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас следственно-оперативные действия продолжаются.
Напомним, 7 февраля в Луганской области информатор ЛНР был приговорен к 3,5 годам тюрьмы.