В Одессе поймали бывшего боевика ДНР

Агент ФСБ "отрабатывал" пути проникновения на территорию Украины из Приднестровья.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе боевика террористической организации “ДНР“, который прибыл в регион для выполнения задач ФСБ России.

Читай также: СБУ разоблачила сеть информаторов сепаратистов Оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР. Оперативники спецслужбы установили, что житель Одесской области в июне 2014 в составе группы из двадцати наемников прошел обучение на одном из военных полигонов Ростовской области РФ. После этого боевик был зачислен в состав одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.

“Уже в июле 2014-го года он находился на передовых позициях террористов в Шахтерском районе Донецкой области и принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии силам антитеррористической операции“, - отметили в СБУ.

Также удалось выяснить, что впоследствии, находясь на территории РФ, мужчина был завербован сотрудниками ФСБ. От кураторов он получил задание, по возвращении в Одесскую область, собирать актуальные разведывательные сведения об обстановке в регионе, в частности в прилегающих районах к так называемому Приднестровью.

“Он также должен был “отработать“ нелегальные каналы проникновения на территорию Украины из приднестровского региона Республики Молдова“, - сказано в сообщении.