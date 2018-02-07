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Филарет: Жечь сооружения Московского патриархата нельзя

Комментариев: 6
По мнению главы УПЦ КП, проблема с часовней УПЦ МП должна быть решена в рамках украинского законодательства.
Глава УПЦ КП: Ннаша Церковь никогда не поддерживала насильственных действий
Глава УПЦ КП: Ннаша Церковь никогда не поддерживала насильственных действий

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Глава УПЦ КП Филарет считает недопустимым поджог незаконно построенной часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви в Киеве, так как это не решит проблему, а сторонники Московского патриархата будут возмущены. Об этом он сказал в интервью изданию Церква.info, опубликованном на странице Филарета в Facebook.

“Хочу подтвердить позицию нашей Церкви по отношению к Московскому патриархату в Украине: наша Церковь никогда не поддерживала и не поддерживает насильственных действий в отношении Московского патриархата. Мы об этом много раз заявляли, и заявляем еще раз. В частности, такие действия, как поджог сооружений, которые используются Московским патриархатом, являются недопустимыми“, - сказал он.

По мнению главы церкви, проблема с часовней УПЦ МП должна быть решена в рамках украинского законодательства.

“Поэтому когда общественность говорит, что надо соблюдать закон - то может это заставит навести порядок. Однако еще раз предостерегаю всех: позицию демонстрировать следует мирно, не поддаваться на провокации что-то сломать, сжечь. Ибо этим не будет решена проблема, а люди, сторонники Московского патриархата, которые уважают это здание как храм, будут возмущены“, - отметил глава УПЦ КП.

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В поджоге часовни подозревают архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. 5 февраля обоих отпустили на поруки.

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Теги: Филарет, УПЦ МП, УПЦ КП, поджог
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Комментариев (6)
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Коцман__Бобза    07.02.2018, 17:40
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Мне так нравятся эти разговоры в пользу бедных. Больше 10 лет законными методами никто ничего не делал. И если бы активисты не провели эту акцию, еще кто знает сколько лет никто ничего в этом направлении не делал бы. И все это знают. А когда уже предприняты решительные меры, все друг вспомнили про
Коцман__Бобза    07.02.2018, 17:42
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
законность. А мне вспомнилась фраза из "Кавказской пленницы": "А покупал ты её по советским законам? Или, может, по советским законам ты её воровал?".
Коцман__Бобза    07.02.2018, 17:45
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Я так понимаю, что Филарет в глубине души надеется что эту халабуду отдадут ему, потому так и оворит.
dvs1977    07.02.2018, 17:13
Оценка:  -1
dvs1977
давить падлюк !!!на каждом углу.
rashensvoloch    07.02.2018, 17:01
Оценка:  0
rashensvoloch
А ніхто і не палив. Воно само, від сорому за вчинки рпц мп.
Коцман__Бобза    07.02.2018, 17:12
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Так "ихтамнет". Оно не могло гореть.
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