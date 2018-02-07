Филарет: Жечь сооружения Московского патриархата нельзя

По мнению главы УПЦ КП, проблема с часовней УПЦ МП должна быть решена в рамках украинского законодательства.

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Глава УПЦ КП Филарет считает недопустимым поджог незаконно построенной часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви в Киеве, так как это не решит проблему, а сторонники Московского патриархата будут возмущены. Об этом он сказал в интервью изданию Церква.info, опубликованном на странице Филарета в Facebook.

“Хочу подтвердить позицию нашей Церкви по отношению к Московскому патриархату в Украине: наша Церковь никогда не поддерживала и не поддерживает насильственных действий в отношении Московского патриархата. Мы об этом много раз заявляли, и заявляем еще раз. В частности, такие действия, как поджог сооружений, которые используются Московским патриархатом, являются недопустимыми“, - сказал он.

По мнению главы церкви, проблема с часовней УПЦ МП должна быть решена в рамках украинского законодательства.

“Поэтому когда общественность говорит, что надо соблюдать закон - то может это заставит навести порядок. Однако еще раз предостерегаю всех: позицию демонстрировать следует мирно, не поддаваться на провокации что-то сломать, сжечь. Ибо этим не будет решена проблема, а люди, сторонники Московского патриархата, которые уважают это здание как храм, будут возмущены“, - отметил глава УПЦ КП.

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В поджоге часовни подозревают архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка. 5 февраля обоих отпустили на поруки.