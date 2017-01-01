Американский дрон разведал оккупированный Донбасс

Беспилотник Global Hawk более четырех часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе.

Дрон Global Hawk может находиться в воздухе 30 часов на высоте до 18 километров af.mil

Стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 вновь совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные авиационные ресурсы.

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Беспилотник вылетел с авиабазы на Сицилии, рано утром вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону Луганской области.

Global Hawk более четырех часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 16 тысяч метров и скорости 600 км/ч. Около 14:00 он покинул воздушное пространство над Донбассом.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4B Global Hawk мог наблюдать за всей территорией ЛДНР, а также приграничными областями России.

Согласно открытым источникам, Global Hawk имеет на борту камеру высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов. При полете на больших высотах он способен производить обзор огромных территорий, осуществлять разведку целей с высоким разрешением и передавать информацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

Беспилотник имеет взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров. Стоимость Global Hawk оценивается в $140 млн, а час его полета обходится в $31 тысячу.

Этот беспилотник неоднократно использовался в прошлом году для проведения разведки на Донбассе, а также аннексированном Крыму.

В последнее время США увеличили количество таких полетов. С начала текущего года зафиксировано не менее десяти разведопераций у линии разграничения в Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20, 24, 26, 29 января и 5 и 7 февраля.

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Напомним, 5 февраля США провели масштабную разведку на Черном море. Global Hawk и морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon совершили полеты вдоль Крыма и Краснодарского края соседней России.