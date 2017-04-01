Курьезное ограбление: преступник случайно выбросил деньги

Одесский грабитель, забрав сумку у прохожей, затем взял себе из нее только кошелек и не стал смотреть остальное содержимое.

Незадачливый грабитель в Ренийском районе Одесской области после совершения кражи по ошибке выбросил сумку с крупной суммой денег.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Читай также: Ограбление с участием сына депутата: дело передали в суд О налете сообщила местная жительница, по словам которой неизвестный мужчина поздно вечером толкнул ее, а потом забрал сумку с деньгами и убежал. В течение ночи работниками полиции была установлена личность преступника. Злоумышленником оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Уже утром подозреваемого задержали. О налете сообщила местная жительница, по словам которой неизвестный мужчина поздно вечером толкнул ее, а потом забрал сумку с деньгами и убежал. В течение ночи работниками полиции была установлена личность преступника. Злоумышленником оказался ранее судимый 43-летний мужчина. Уже утром подозреваемого задержали.

Под давлением неопровержимых доказательств он признался в содеянном.

“По словам мужчины, на преступление он решился ради денег, которые хотел потратить на наркотики. Поэтому после ограбления забрал только кошелек, а саму сумку выбросил“, — говорится в сообщении полиции.

Как оказалось, именно в сумке потерпевшая хранила 7 тысяч гривен, которые грабитель не нашел и выбросил вместе с сумкой. Полицейские нашли сумку с деньгами неподалеку от места преступления и вернули женщине.

Напомним, 1 февраля в Ереване грабитель напился и уснул на месте преступления.